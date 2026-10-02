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РФ готує удари по ядерних об'єктах України, щоб змусити її до поступок, - FT

15:24 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
РФ готує удари по ядерних об'єктах України, щоб змусити її до поступок, - FT Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Росія планує масовані удари по ключових містах України та ядерних об'єктах, щоб відключити їх від енергомережі та змусити Київ до поступок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Згідно із заявою президента України та оцінкою української розвідки, про яку українські та європейські офіційні особи повідомили виданню, основними цілями російських ударів є Київ, Харків та Одеса.

Крім того, українські та європейські фахівці з питань безпеки, обізнані із розвідувальними даними, заявили, що у плани Росії також входить Львів.

FT з посиланням на українських офіційних осіб пише, що Москва планує вдарити по ядерних об’єктах, щоб відключити їх від енергосистеми. Це посилить тиск на Київ для того, щоб змусити його поступитися вимогам Росії на початку 2027 року.

Стратегія щодо біженців

За словами офіційних осіб, новий потік біженців у бік ЄС також є частиною стратегії Москви. Він посилює побоювання щодо того, що великий приплив українців створить додаткове навантаження на країни, де зростають антимігрантські настрої.

Зокрема, цього року зросла напруженість у відносинах із сусідньою Польщею зросла, що призвело до збільшення кількості нападів на українців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор наказав посилити удари по Києву для того, щоб змусити українців покинути столицю.

Зазначимо, цієї ночі окупанти знову атакували Південний міст у Києві. Внаслідок ударів було пошкоджено опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.

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