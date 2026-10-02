ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ готовит удары по ядерным объектам Украины, чтобы заставить ее пойти на уступки, - FT

15:24 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
РФ готовит удары по ядерным объектам Украины, чтобы заставить ее пойти на уступки, - FT Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия планирует массированные удары по ключевым городам Украины и ядерным объектам, чтобы отключить их от сети и вынудить Киев к уступкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Согласно заявлению президента Украины и оценке украинской разведки, о которой украинские и европейские официальные лица сообщили изданию, основными целями российских ударов являются Киев, Харьков и Одесса.

Кроме того, украинские и европейские специалисты по вопросам безопасности, ознакомленные с разведывательными данными, заявили, что в планы России также входит Львов.

FT со ссылкой на украинских официальных лиц пишет, что Москва планирует ударить по ядерным объектам, чтобы отключить их от энергосистемы. Это усилит давление на Киев, чтобы заставить его уступить требования России в начале 2027 года.

Стратегия по беженцам

По словам официальных лиц, новый поток беженцев в сторону ЕС также является частью стратегии Москвы. Он усугубляет опасения, что большой приток украинцев создаст дополнительную нагрузку на страны, где растут антимигрантские настроения.

В частности, в этом году возросла напряженность в отношениях с соседней Польшей, что привело к увеличению количества нападений на украинцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор приказал усилить удары по Киеву для того, чтобы вынудить украинцев покинуть столицу.

Отметим, этой ночью оккупанты снова атаковали Южный мост в Киеве. В результате ударов были повреждены опора, дорожное полотно и защитное заграждение метрополитена.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Российская Федерация Украина Одесса Львов Харьков Война в Украине
Новости
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
Аналитика
Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать