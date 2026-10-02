РФ готовит удары по ядерным объектам Украины, чтобы заставить ее пойти на уступки, - FT

Россия планирует массированные удары по ключевым городам Украины и ядерным объектам, чтобы отключить их от сети и вынудить Киев к уступкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Согласно заявлению президента Украины и оценке украинской разведки, о которой украинские и европейские официальные лица сообщили изданию, основными целями российских ударов являются Киев, Харьков и Одесса.

Кроме того, украинские и европейские специалисты по вопросам безопасности, ознакомленные с разведывательными данными, заявили, что в планы России также входит Львов.

FT со ссылкой на украинских официальных лиц пишет, что Москва планирует ударить по ядерным объектам, чтобы отключить их от энергосистемы. Это усилит давление на Киев, чтобы заставить его уступить требования России в начале 2027 года.

Стратегия по беженцам

По словам официальных лиц, новый поток беженцев в сторону ЕС также является частью стратегии Москвы. Он усугубляет опасения, что большой приток украинцев создаст дополнительную нагрузку на страны, где растут антимигрантские настроения.

В частности, в этом году возросла напряженность в отношениях с соседней Польшей, что привело к увеличению количества нападений на украинцев.