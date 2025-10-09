UA

Війна в Україні

РФ готує провокації з українськими полоненими у Білорусі, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Росіяни готують серію провокацій з українськими полоненими у Білорусі, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків зі скаргами на нібито "бездіяльність" української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

"Складні перемовини щодо списків проводить Рустем Умєров з Володимиром Мединським. Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити рускіє. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, незважаючи на наш запит", - заявив Зеленський.

Він також додав, що росіяни хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає своїх громадян.

"Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас. Але ми робимо все, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, а йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому", - додав президент України.

Обміни полоненими

Нагадаємо, Україна і Росія 2 жовтня провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників. Йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби.

Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року. Також разом із воїнами повернули й 20 цивільних.

Зазначається, що останній обмін полоненими між Україною та Росією був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша – це черговий, 69-й обмін.

Більше фото та подробиць обміну полоненими – у репортажі РБК-Україна.

