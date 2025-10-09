РФ готує провокації з українськими полоненими у Білорусі, - Зеленський

"Складні перемовини щодо списків проводить Рустем Умєров з Володимиром Мединським. Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити рускіє. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, незважаючи на наш запит", - заявив Зеленський.

Він також додав, що росіяни хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає своїх громадян.

"Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас. Але ми робимо все, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, а йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому", - додав президент України.