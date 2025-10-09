РФ готовит провокации с украинскими пленными в Беларуси, - Зеленский

Россияне готовят серию провокаций с украинскими пленными в Беларуси, заставлять их записывать видеообращения к родителям с жалобами на якобы "бездействие" украинской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами 8 октября.
"Сложные переговоры по спискам проводит Рустем Умеров с Владимиром Мединским. Нам понятно из данных Службы внешней разведки Украины, что хотят делать русские. Они хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, несмотря на наш запрос", - заявил Зеленский.
Он также добавил, что россияне хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращения к родителям, словно украинская власть не забирает своих граждан.
"Готовятся такие российские провокации. Это просто попытка давления на нас. Но мы делаем все, чтобы были реализованы все предыдущие договоренности об обменах, а речь шла о различных этапах обменов. Работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой", - добавил президент Украины.
Напомним, Украина и Россия 2 октября провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников. Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.
Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них были в плену с 2022 года. Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.
Отмечается, что последний обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.
