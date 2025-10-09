RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ готовит провокации с украинскими пленными в Беларуси, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Россияне готовят серию провокаций с украинскими пленными в Беларуси, заставлять их записывать видеообращения к родителям с жалобами на якобы "бездействие" украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами 8 октября.

"Сложные переговоры по спискам проводит Рустем Умеров с Владимиром Мединским. Нам понятно из данных Службы внешней разведки Украины, что хотят делать русские. Они хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, несмотря на наш запрос", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что россияне хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращения к родителям, словно украинская власть не забирает своих граждан.

"Готовятся такие российские провокации. Это просто попытка давления на нас. Но мы делаем все, чтобы были реализованы все предыдущие договоренности об обменах, а речь шла о различных этапах обменов. Работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой", - добавил президент Украины.

 

Обмены пленными

Напомним, Украина и Россия 2 октября провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников. Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.

Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них были в плену с 2022 года. Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.

Отмечается, что последний обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.

Больше фото и подробностей обмена пленными - в репортаже РБК-Украина.

Владимир ЗеленскийОбмен пленными