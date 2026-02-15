В Одесі тривога лунала майже всю ніч: у будинках та закладах освіти вибиті вікна (фото)

Росіяни 15 лютого атакували Одесу та область майже всю ніч, через що у регіоні була тривога. Внаслідок ворожого обстрілу у місті вчергове зафіксовано пошкодження.

"Майже всю ніч в нашому місті тривала повітряна тривога. Ворог цілив по інфраструктурі", - йдеться у повідомленні. На щастя, інформації про постраждалих не було. Водночас в одному з районів Одеси зафіксували пошкодження. "В одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти. Комунальні служби вже ліквідували наслідки", - додав Сергій Лисак.