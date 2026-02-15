ua en ru
В Одесі тривога лунала майже всю ніч: у будинках та закладах освіти вибиті вікна (фото)

Неділя 15 лютого 2026 07:30
UA EN RU
В Одесі тривога лунала майже всю ніч: у будинках та закладах освіти вибиті вікна (фото) Фото: пошкоджена будівля в Одесі (ht.me/odesaMVA/1197)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни 15 лютого атакували Одесу та область майже всю ніч, через що у регіоні була тривога. Внаслідок ворожого обстрілу у місті вчергове зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Одеської МВА Сергій Лисак.

"Майже всю ніч в нашому місті тривала повітряна тривога. Ворог цілив по інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

На щастя, інформації про постраждалих не було. Водночас в одному з районів Одеси зафіксували пошкодження.

"В одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти. Комунальні служби вже ліквідували наслідки", - додав Сергій Лисак.

Обстріли Одеси та області

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого росіяни також атакували Одесу безпілотниками. В результаті обстрілу було зруйновано житловий одноповерховий будинок. Також було вибито вікна в будівлях навколо.

Раніше РБК-Україна писало, що ввечері 12 лютого в результаті дронової атаки було пошкоджено багатоповерхівку, а саме квартиру на верхніх поверхах. Крім цього, під удар потрапив об'єкт рекреаційної інфраструктури, після чого там загорілися господарські будівлі.

Також ми повідомляли, що в ніч на 9 лютого ворог атакував і Одесу та область. В обласному центрі було пошкоджено житлову забудову, газову трубу та горіли автомобілі.

