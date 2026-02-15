ua en ru
"Шахед" РФ влучив у приватну оселю на Запоріжжі, виникла пожежа: троє людей поранені

Неділя 15 лютого 2026 04:15
"Шахед" РФ влучив у приватну оселю на Запоріжжі, виникла пожежа: троє людей поранені Фото: в будинку спалахнула пожежа після удару дрона (Запорізька ОВА Telegram)
Автор: Маловічко Юлія

Росія вночі 15 лютого вдарила дронами по Запоріжжю. "Шахед" влучив у приватний будинок та значно його пошкодив, спалахнула пожежа - також відомо про трьох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Три людини поранені, пошкоджений будинок. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - написав Федоров.

Глава ОВА також опублікував кадри з місця НП. На них видно пожежу, зруйновану вщент стіну будинку та завалену крівлю.

"Поранені три людини - 75-річний чоловік та жінки 73 та 55 років. Їм надається уся необхідна медична допомога". - додав чиновник.

Фото: наслідки ворожого удару по приватному будинку на Запоріжжі (Запорізька ОВА)

Атаки на Запоріжжя

Як відомо, Запоріжжя є одним із регіонів, де найчастіше відбуваються ворожі атаки з низкою страшних наслідків. Страждає від ударів дронів та ракет, іноді КАБів все: інфраструктура, житлові будинки, автомобілі, АЗС, об'єкти бізнесу та найголовніше - люди.

При цьому йдеться не лише про те, коли українці лишаються без світла, води чи тепла, а й про жертви та поранених. Нерідко під обстріл потрапляють рятувальники чи медики, які мчаться на допомогу.

РБК-Україна писало, як днями окупанти атакували дронами Запоріжжя. У місті сталося велике займання та частковий блекаут. Також повідомлялось, як на Запоріжжі під час обстрілу вибуховою хвилею пошкодило будівлю дитячого садка. Наслідки були і в багатоповерхівках, які розміщені поруч.

Серед постраждалих від атак РФ нерідко опиняються діти. Нещодавно ми писали про однорічного хлопчика на Запоріжжі, якого поранило під час обстрілу дронами.

