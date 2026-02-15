"Шахед" РФ влучив у приватну оселю на Запоріжжі, виникла пожежа: троє людей поранені
Росія вночі 15 лютого вдарила дронами по Запоріжжю. "Шахед" влучив у приватний будинок та значно його пошкодив, спалахнула пожежа - також відомо про трьох поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.
"Три людини поранені, пошкоджений будинок. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - написав Федоров.
Глава ОВА також опублікував кадри з місця НП. На них видно пожежу, зруйновану вщент стіну будинку та завалену крівлю.
"Поранені три людини - 75-річний чоловік та жінки 73 та 55 років. Їм надається уся необхідна медична допомога". - додав чиновник.
Фото: наслідки ворожого удару по приватному будинку на Запоріжжі (Запорізька ОВА)
Атаки на Запоріжжя
Як відомо, Запоріжжя є одним із регіонів, де найчастіше відбуваються ворожі атаки з низкою страшних наслідків. Страждає від ударів дронів та ракет, іноді КАБів все: інфраструктура, житлові будинки, автомобілі, АЗС, об'єкти бізнесу та найголовніше - люди.
При цьому йдеться не лише про те, коли українці лишаються без світла, води чи тепла, а й про жертви та поранених. Нерідко під обстріл потрапляють рятувальники чи медики, які мчаться на допомогу.
РБК-Україна писало, як днями окупанти атакували дронами Запоріжжя. У місті сталося велике займання та частковий блекаут. Також повідомлялось, як на Запоріжжі під час обстрілу вибуховою хвилею пошкодило будівлю дитячого садка. Наслідки були і в багатоповерхівках, які розміщені поруч.
Серед постраждалих від атак РФ нерідко опиняються діти. Нещодавно ми писали про однорічного хлопчика на Запоріжжі, якого поранило під час обстрілу дронами.