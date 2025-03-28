РФ готує наступ, а Макрон анонсував план моніторингу перемир'я: новини за 27 березня

Росія готує нові наступи на три області України, - Зеленський

Розвідка зафіксувала підготовку Росії до нових наступів. Загроза спрямована на Сумську, Харківську та Запорізьку області, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче вести переговори про територію з сильнішої позиції, адже він думає тільки про війну.

За три тижні партнери представлять план моніторингу перемир'я в Україні, - Макрон

Міністрам закордонних справ країн-партнерів України доручили за три тижні підготувати плани контролю за припиненням вогню між Україною і Росією, розповів президент Франції Еммануель Макрон.

Європу на переговорах про закінчення війни представлятимуть Британія і Франція, - Зеленський

Європа має бути за столом переговорів про завершення війни в Україні. Представляти ЄС мають Велика Британія і Франція, розповів президент України Володимир Зеленський.

Президент вважає, що це дуже важливе рішення.

Стало відомо, скільком українцям заблокували рахунки за ухилення від мобілізації

В Україні за порушення мобілізаційних правил заблокували банківські рахунки 26 тисяч громадян, повідомили РБК-Україна в Мін'юсті.

Рахунки можуть заблокувати на виконання рішення суду у випадках, якщо військовозобов'язаний не платить штрафів за ухилення від мобілізації.

Зеленський: говорити про підписання угоди зі США щодо надр дуже рано

США змінюють правила обговорень угоди про надра з Україною. Тому говорити про її укладення поки що зарано, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, США хочуть одразу укласти серйозну угоду, яку повинна буде ратифікувати Рада.

Нідерланди прискорять виділення мільярдів євро для України

Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 млрд євро допомоги для України. Країна надішле 2 млрд євро цього року, а не 2026-го, зазначив представник прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа.