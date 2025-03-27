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Зеленський: говорити про підписання угоди зі США щодо надр дуже рано

Париж, Четвер 27 березня 2025 17:58
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Зеленський: говорити про підписання угоди зі США щодо надр дуже рано Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

США змінюють правила обговорень угоди про надра з Україною. Тому говорити про її укладення поки що зарано.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції.

Глава держави підкреслив, що він поки що не збирається їхати до Вашингтона, цього питання немає на порядку денному. При цьому, за його словами, Україна очікує від США кінцевої версії угоди про надра.

"Мені здається, ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а потім повна. Зараз, я так розумію, команди україно-американські працюють над цим, тому що Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу повну угоду, а повна угода потребує детального вивчення, тому що це серйозні угоди, які ратифікуються в парламенті", - розповів Зеленський.

Президент уточнив, що також необхідна робота юристів над таким документом. Вони вже домовилися про рамкову угоду, але тепер "правила змінюються".

"Ми повинні діяти тут стримано, спокійно, подивитися на угоду, юристи вивчать. Є речі адекватні - будемо підтримувати, якщо є питання - знаходити відповіді. Тому дуже рано говорити про угоду, варіант якої неодноразово змінювався. Але я не хочу, щоб у США було відчуття, що Україна проти загалом. Ми показували позитивні сигнали, і ми за співпрацю зі США", - звернув увагу глава держави.

Угода про корисні копалини

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що США запропонували Україні новий варіант угоди про надра. Це повна угода, а не рамкова, яку країни розглядали раніше.

Учора, 26 березня, міністр фінансів США Скотт Бессент розповів, що Україна розглядає проєкт угоди, яку передав Вашингтон. Чиновник припускав, що підписання угоди може відбутися вже наступного тижня.

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