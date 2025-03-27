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Нідерланди прискорять виділення мільярдів євро для України

Четвер 27 березня 2025 21:10
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Нідерланди прискорять виділення мільярдів євро для України Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 млрд євро допомоги для України. Країна надішле 2 млрд євро цього року, а не 2026-му.

Про це заявив речник прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

За словами речника, Нідерланди прискорять виділення 3,5 млрд євро допомоги Україні та надішлють 2 млрд євро цього року, а не у 2026 році.

За підсумками сьогоднішньої зустрічі європейських лідерів в Парижі Схооф заявив, що переговори стосувалися не лише миру та безпеки в Україні, а й миру та безпеки Європи, включно з Нідерландами.

"Одне можна сказати точно: Україна може й надалі розраховувати на нашу підтримку. Ми будемо тримати стабільний курс. Сильні, сучасні та міцні Збройні сили України є найважливішою гарантією безпеки миру", - написав він у соцмережі Х.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, у грудні минулого року посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут заявляв про те, що у країни залишилося ще 6 млрд євро, які вона виділила на допомогу Україні.

При цьому в січні цього року міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що Нідерланди нададуть Україні допомогу, яка значно посилить захист неба.

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