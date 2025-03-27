Європу на переговорах про закінчення війни представлятимуть Британія і Франція, - Зеленський
Європа повинна бути за столом переговорів про завершення війни в Україні. Представляти ЄС мають Британія та Франція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів ЕС щодо підтримки України.
За словами президента, українська позиція дуже чітка - за столом перемовин щодо закінчення війни обов'язково повинна бути Європа.
"Європа дуже велика і вона має мати чітке представництво. Сьогодні ми домовилися, що Європу будуть представляти Франція і Британія, Макрон та Стармер", - заявив Зеленський.
Президент додав, що це дуже важливе рішення. І свою чітку позицію Україна хоче передати всім іншим партнерам, безумовно, й США.
Мирні переговори і Європа
Нагадаємо, поки що Україна і Росія не ведуть прямі переговори про завершення війни. Посередником у цьому питанні для двох країн є США.
Однак раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Європа має брати участь у переговорах щодо завершення війни. За словами глави держави, він у цьому дуже зацікавлений, оскільки Україні потрібні справедливі партнери.
Участь Європи в переговорах підтримував і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, Європа "повинна завоювати місце за столом переговорів".
Зі свого боку глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже висловлює впевненість у тому, що вона братиме участь у переговорах щодо України.
При цьому спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що представники Європи не будуть "фізично сидіти" за столом переговорів. При цьому їхні інтереси будуть враховані.
Додамо, що адміністрація Дональда Трампа розраховує укласти фінальну мирну угоду між Україною та РФ до 20 квітня, але не виключає, що підписання документу може бути відтерміноване.
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