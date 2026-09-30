РФ готує фейкові відео з жителями Олешок: змушуватимуть казати, що вони "ситі"

Росія готується інсценувати десятки відео з жителями окупованих Олешків на Херсонщині. Людей, які вже тривалий час голодують, змушуватимуть казати, що вони "ситі та щасливі".
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"За даними нашої розвідки, Росія готується інсценувати десятки відео в окупованих Олешках. Місцевих жителів змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі й вдячні російським окупантам", - повідомив Сибіга.
Він наголосив, що російському цинізму немає меж.
Спершу окупанти захоплюють місто, відрізають цивільним шляхи виїзду й блокують гуманітарну допомогу, а потім змушують місцевих жителів грати в постановочних пропагандистських відео.
"Це черговий крок у багатотижневій огидній пропагандистській кампанії Росії, яка заперечує будь-які проблеми в Олешках і стверджує, що гуманітарної катастрофи там немає", - зазначив міністр.
Глава МЗС закликав міжнародну спільноту та всі профільні міжнародні організації посилити тиск на Москву й вимагати від російських окупантів негайно припинити облогу Олешок.
Водночас Сили оборони України докладають всіх зусиль для порятунку людей, включно з нещодавньою доставкою гуманітарної допомоги важкими дронами.
"Кожен день має значення для порятунку людей, які там голодують і помирають. Закликаємо наших міжнародних партнерів діяти вже зараз і вимагати негайного гуманітарного доступу, щоб покласти край цій трагедії", - наголосив Сибіга.
Нагадаємо, Росія блокує евакуацію з Олешок, які перебувають в окупації з 2022 року.
До повномасштабного вторгнення в Олешках проживало близько 24 тисяч людей, а сьогодні залишаються близько 2 тисяч, серед них близько 50 дітей.
У місті немає електро- та газопостачання, а впродовж останнього місяця була повністю заблокована доставка продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності.
Люди в окупованих росіянами Олешках вже тривалий час голодують і змушені виживати на траві та бур'янах.
Україна системно порушує питання гуманітарної ситуації в Олешках на міжнародних майданчиках - зокрема в Раді Безпеки ООН, Постійній раді ОБСЄ, а також на Генеральній Асамблеї ООН.
Із березня українські військові спільно з Херсонською ОВА системно доставляють в місто продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.
Днями українські військові дронами доставили в окуповані Олешки близько 4 тонн продуктів. Допомогу передали одразу на 100 визначених локацій міста.
Однак росіяни перешкоджають доставці допомоги. Зокрема, вони збивають безпілотники, які перевозять продукти.
Окрім того, окупанти забирають або перепродають їжу, призначену для цивільних, зокрема дітей та людей похилого віку.
Також жителів Олешок можуть затримувати за отримання гуманітарної допомоги.