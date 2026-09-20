Україна виносить ситуацію в Олешках на Генасамблею ООН, - Сибіга

Україна виносить питання гуманітарної катастрофи на окупованій Херсонщині на міжнародний рівень. Ситуація в Олешках стане однією з наскрізних тем на Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Як Україна діятиме

За словами очільника МЗС, Україна системно порушує питання гуманітарної ситуації в Олешках на міжнародних майданчиках - зокрема в Раді Безпеки ООН та Постійній раді ОБСЄ. Наступним етапом стане сегмент високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Сибіга повідомив, що українські дипломати вже отримали чіткі доручення - мобілізувати міжнародний тиск для створення гуманітарного коридору, доставки продовольства й медикаментів та евакуації цивільних. Окремо він планує обговорити ситуацію з президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яною Сполярич.

"Росія має понести відповідальність за свідоме створення гуманітарної катастрофи на окупованій Херсонщині", - наголосив міністр.

Що відбувається в Олешках

До повномасштабного вторгнення в Олешках проживало близько 24 тисяч людей, а сьогодні залишаються близько 2 тисяч, серед них близько 50 дітей.

У місті немає електро- та газопостачання, а впродовж останнього місяця була повністю заблокована доставка продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності.

"З окупованих Олешок надходять моторошні свідчення про те, як люди намагаються вижити в умовах створеної Росією блокади: шукають залишки їжі, збирають траву, бо іншої їжі просто немає", - написав Сибіга.

Фото: Зруйновані Олешки на Херсонщині (34 окрема бригада Морської Піхоти «Борисфен»)

Окремим виміром російського терору міністр назвав атаки на мирних людей. За його словами, російські FPV-дрони переслідують і атакують цивільних, перетворюючи навіть спробу вийти з дому на смертельний ризик.

Хто готовий допомогти

Сибіга наголосив, що можливості врятувати людей є, і Україна домагається організованої евакуації. Долучитися готовий Міжнародний комітет Червоного Хреста, гуманітарні організації готові доставляти допомогу, а волонтери ризикують життям, аби привезти людям їжу та воду.

"Єдина перешкода - Росія", - підкреслив міністр. За його словами, російська сторона досі не забезпечила гуманітарним місіям доступу та можливості евакуювати людей.

Зокрема, 1 вересня під час однієї з волонтерських місій, за наявною інформацією, було уражено чотири автомобілі.