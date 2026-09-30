RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ готовит фейковые видео с жителями Олешек: будут заставлять говорить, что они "сыты"

12:54 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Россия готовит фейковые видео с жителями Олешек (коллаж РБК-Украина)

Россия готовится инсценировать десятки видео с жителями оккупированных Олешков Херсонской области. Людей, которые уже долгое время голодают, будут заставлять говорить, что они "сытые и счастливые".

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"По данным нашей разведки, Россия готовится инсценировать десятки видео в оккупированных Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам", - сообщил Сибига.

Он подчеркнул, что российскому цинизму нет предела.

Сначала оккупанты захватывают город, отрезают гражданским пути выезда и блокируют гуманитарную помощь, а затем заставляют местных жителей играть в постановочных пропагандистских видео.

"Это очередной шаг в многонедельной отвратительной пропагандистской кампании России, которая отрицает какие-либо проблемы в Олешках и утверждает, что гуманитарной катастрофы там нет", - отметил министр.

Глава МИД призвал международное сообщество и все профильные международные организации усилить давление на Москву и потребовать от российских окупантов немедленно прекратить осаду Олешек.

В то же время Силы обороны Украины прилагают все усилия для спасения людей, включая недавнюю доставку гуманитарной помощи тяжелыми дронами.

"Каждый день имеет значение для спасения голодающих и умирающих людей. Призываем наших международных партнеров действовать уже сейчас и требовать немедленного гуманитарного доступа, чтобы положить конец этой трагедии", - подчеркнул Сибига.

Голод в Олешках

Напомним, Россия блокирует эвакуацию из Олешек, находящихся в оккупации с 2022 года.

До полномасштабного вторжения в Олешках проживало около 24 тысяч человек, сегодня остаются около 2 тысяч, среди них около 50 детей.

В городе нет электро- и газоснабжения, а в последний месяц была полностью заблокирована доставка продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Люди в оккупированных россиянами Олешках уже длительное время голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках.

Украина системно поднимает вопросы гуманитарной ситуации в Олешках на международных площадках - в частности, в Совете Безопасности ООН, Постоянном совете ОБСЕ, а также на Генеральной Ассамблее ООН.

С марта украинские военные совместно с Херсонской ОВА системно доставляют в город продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

На днях украинские военные дронами доставили в оккупированные Олешки около 4 тонн продуктов. Помощь передали сразу на 100 определенных локаций города.

Однако россияне препятствуют доставке помощи. В частности, они сбивают беспилотники, перевозящие продукты.

Кроме того, оккупанты забирают или перепродают еду, предназначенную для гражданских, в частности детей и пожилых людей.

Также жителей Олешек могут задерживать за получение гуманитарной помощи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД УкраиныХерсонская областьОлешкиАндрей СибигаВойна в Украине