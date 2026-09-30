РФ готовит фейковые видео с жителями Олешек: будут заставлять говорить, что они "сыты"

Россия готовится инсценировать десятки видео с жителями оккупированных Олешков Херсонской области. Людей, которые уже долгое время голодают, будут заставлять говорить, что они "сытые и счастливые".
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"По данным нашей разведки, Россия готовится инсценировать десятки видео в оккупированных Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам", - сообщил Сибига.
Он подчеркнул, что российскому цинизму нет предела.
Сначала оккупанты захватывают город, отрезают гражданским пути выезда и блокируют гуманитарную помощь, а затем заставляют местных жителей играть в постановочных пропагандистских видео.
"Это очередной шаг в многонедельной отвратительной пропагандистской кампании России, которая отрицает какие-либо проблемы в Олешках и утверждает, что гуманитарной катастрофы там нет", - отметил министр.
Глава МИД призвал международное сообщество и все профильные международные организации усилить давление на Москву и потребовать от российских окупантов немедленно прекратить осаду Олешек.
В то же время Силы обороны Украины прилагают все усилия для спасения людей, включая недавнюю доставку гуманитарной помощи тяжелыми дронами.
"Каждый день имеет значение для спасения голодающих и умирающих людей. Призываем наших международных партнеров действовать уже сейчас и требовать немедленного гуманитарного доступа, чтобы положить конец этой трагедии", - подчеркнул Сибига.
Напомним, Россия блокирует эвакуацию из Олешек, находящихся в оккупации с 2022 года.
До полномасштабного вторжения в Олешках проживало около 24 тысяч человек, сегодня остаются около 2 тысяч, среди них около 50 детей.
В городе нет электро- и газоснабжения, а в последний месяц была полностью заблокирована доставка продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.
Люди в оккупированных россиянами Олешках уже длительное время голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках.
Украина системно поднимает вопросы гуманитарной ситуации в Олешках на международных площадках - в частности, в Совете Безопасности ООН, Постоянном совете ОБСЕ, а также на Генеральной Ассамблее ООН.
С марта украинские военные совместно с Херсонской ОВА системно доставляют в город продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.
На днях украинские военные дронами доставили в оккупированные Олешки около 4 тонн продуктов. Помощь передали сразу на 100 определенных локаций города.
Однако россияне препятствуют доставке помощи. В частности, они сбивают беспилотники, перевозящие продукты.
Кроме того, оккупанты забирают или перепродают еду, предназначенную для гражданских, в частности детей и пожилых людей.
Также жителей Олешек могут задерживать за получение гуманитарной помощи.