РФ готовит фейковые видео с жителями Олешек: будут заставлять говорить, что они "сыты"

Россия готовится инсценировать десятки видео с жителями оккупированных Олешков Херсонской области. Людей, которые уже долгое время голодают, будут заставлять говорить, что они "сытые и счастливые".

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"По данным нашей разведки, Россия готовится инсценировать десятки видео в оккупированных Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам", - сообщил Сибига.

Он подчеркнул, что российскому цинизму нет предела.

Сначала оккупанты захватывают город, отрезают гражданским пути выезда и блокируют гуманитарную помощь, а затем заставляют местных жителей играть в постановочных пропагандистских видео.

"Это очередной шаг в многонедельной отвратительной пропагандистской кампании России, которая отрицает какие-либо проблемы в Олешках и утверждает, что гуманитарной катастрофы там нет", - отметил министр.

Глава МИД призвал международное сообщество и все профильные международные организации усилить давление на Москву и потребовать от российских окупантов немедленно прекратить осаду Олешек.

В то же время Силы обороны Украины прилагают все усилия для спасения людей, включая недавнюю доставку гуманитарной помощи тяжелыми дронами.

"Каждый день имеет значение для спасения голодающих и умирающих людей. Призываем наших международных партнеров действовать уже сейчас и требовать немедленного гуманитарного доступа, чтобы положить конец этой трагедии", - подчеркнул Сибига.