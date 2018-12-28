ФСБ усилит давление на украинских моряков в период праздников, - адвокат

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Сейчас сотрудники ФСБ проводят регулярные беседы с военнопленными

Органы ФСБ продолжают оказывать давление на военнопленных украинских моряков, направляя к ним оперативников без присутствия адвокатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова Facebook.

Как отмечается, сотрудники ФСБ проводят беседы с украинскими моряками для склонение военнопленных к признанию вины в совершении уголовного преступления, самооговора, либо оговора кого-то из их товарищей.

"Всем военнопленным морякам адвокатами нашей команды были разъяснены недопустимость и незаконность подобных действий со стороны органов ФСБ. Каждому моряку адвокат сообщил о алгоритме действий, в случае осуществления подобной провокации в отношении него. Отдельно были произнесены и такие оперативные мероприятия, как "внутрикамерная разработка", когда в роли оперативника выступает сокамерник - другой заключенный", - сообщил Полозов.

Также адваокат рассказал, что по фактам незаконного давления на военнопленных моряков, готовятся адвокатские запросы в СИЗО и соответствующие жалобы.

"Не исключено, что в период длительных новогодних праздников, когда СИЗО будут закрыты на вход для адвокатов и не будет осуществляться проведение следственных действий с моряками, данные обстоятельства будут использоваться органами ФСБ для дальнейшего оказания давления на военнопленных", - отметил Полозов.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Три корабля украинских ВМС с 24 моряками были захвачены российским спецназом.

Позже все моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Российская власть предьявила захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы.