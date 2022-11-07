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РФ з гелікоптера обстріляла село у Харківській області: пошкоджено електромережі

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 21:05
РФ з гелікоптера обстріляла село у Харківській області: пошкоджено електромережі Фото: РФ з гелікоптера обстріляла село у Харківській області (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 7 листопада, російські військові атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів з боку РФ було пошкоджено електромережі та дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Окупанти близько 13 години обстріляли прикордонне село Івашки з гелікоптера. Пошкоджено електромережі та дорогу", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Куп‘янського району. У смт Дворічна снаряд влучив у приватний будинок, відбулась пожежа. Також російські військовослужбовці обстрілювали місто Куп‘янськ: пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та приватні підприємства.

Раніше окупанти гатили по житловому сектору прикордонного з РФ міста Вовчанськ. Внаслідок обстрілів окупантів було пошкоджено приватні будинки. За всіма фактами обстрілів розпочались розслідування.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли автомобіль мирного жителя у Харківській області.

Також до цього росіяни обстріляли Куп’янський район з РСЗВ. Внаслідок атаки було поранено дитину.

До цього повідомлялось, що російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.

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