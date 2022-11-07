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РФ с вертолета обстреляла село в Харьковской области: повреждены электросети

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 21:05
РФ с вертолета обстреляла село в Харьковской области: повреждены электросети Фото: РФ с вертолета обстреляла деревню в Харьковской области (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 7 ноября, российские военные атаковали населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов со стороны РФ были повреждены электросети и дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Оккупанты около 13 часов обстреляли пограничное село Ивашки с вертолета. Повреждены электросети и дорога", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Купянского района. В пгт Двуречная снаряд попал в частный дом, произошел пожар. Также российские военнослужащие обстреливали город Купянск: повреждены складские помещения фермерского хозяйства и частные предприятия.

Ранее оккупанты били по жилому сектору приграничного с РФ города Волчанск. В результате обстрелов оккупантов были повреждены частные дома. По всем фактам обстрелов начались расследования.

Напомним, что оккупанты обстреляли автомобиль мирного жителя в Харьковской области.

Также до этого россияне обстреляли Купянский район из РСЗО. В результате атаки был ранен ребенок.

До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.

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