Росіяни обстріляли Куп’янський район з РСЗВ: поранено дитину

У вівторок, 1 листопада, росіяни з реактивної артилерії обстріляли село у Харківській області. Внаслідок атаки було поранено дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Ворог підступно обстріляв село Петропавлівка з РСЗВ", - йдеться у повідомленні. За словами Тимошенка, через ворожий удар по Куп‘янському району було поранено дитину. Хлопчик отримав вибухові травми "Його доставлено до лікарні, він отримує всю необхідну допомогу", - додав Тимошенко.