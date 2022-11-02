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Росіяни вранці вдарили по Вовчанську: є поранені

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Харківська область, Середа 02 листопада 2022 13:11
Росіяни вранці вдарили по Вовчанську: є поранені Фото: росіяни вранці вдарили по Вовчанську (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 2 листопада російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

"Сьогодні вранці окупанти знову обстріляли м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілів поранено чотирьох жінок та чоловіка", - розповів він.

Крім того, у селі Олександрівка Богодухівського району під час роботи у полі на міні підірвався та отримав поранення 37-річний водій комбайна.

"Всі постраждалі госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середній", - зазначив Синегубов.

Нагадаємо, вчора ворог обстрілював міста Харківської області . Зокрема, під час обстрілу Куп'янського району поранення отримали жінка з двома дітьми 6 та 4 років, вони перебувають у тяжкому стані.

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