Окупанти обстріляли авто мирного жителя у Харківській області

У неділю, 6 листопада, російські окупанти обстріляли автомобіль мирного жителя Куп'янського району (Харківська область), коли він повертався додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram .

За даними правоохоронців, в авто 45-річного чоловіка влучив російський протитанковий снаряд, внаслідок чого він отримав травми та був доставлений до лікарні.

Наслідки обстрілу росіян (t.me/police_kh_region)

Слідчі вже провели огляд місця події. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.