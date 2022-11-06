ua ru
Нд, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли авто мирного жителя у Харківській області

Новость на русском →
Харків, Неділя 06 листопада 2022 20:14
Окупанти обстріляли авто мирного жителя у Харківській області Фото: окупанти обстріляли авто мирного жителя у Харківській області (t.me/police_kh_region)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 6 листопада, російські окупанти обстріляли автомобіль мирного жителя Куп'янського району (Харківська область), коли він повертався додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram.

За даними правоохоронців, в авто 45-річного чоловіка влучив російський протитанковий снаряд, внаслідок чого він отримав травми та був доставлений до лікарні.

Наслідки обстрілу росіян (t.me/police_kh_region)

Слідчі вже провели огляд місця події. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вночі 6 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, потрапили до житлового кварталу.

Також ми писали, що у Запоріжжі ракета росіян вибухнула біля автомобіля поліцейських.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України
NEWS
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України