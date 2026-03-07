Чому навіть масштабна війна не знищить владу аятол в Ірані: звіт розвідки США

Навіть масштабна військова кампанія США навряд чи призведе до зміни режиму в Ірані. Такі висновки містяться у секретному звіті Національної ради розвідки США (NIC), підготовленому напередодні початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Прогнози розвідки США

За даними видання, американські аналітики вважають, що іранський військовий та духовний істеблішмент має достатньо ресурсів для збереження влади після загибелі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Спроби Вашингтона встановити лояльного правителя можуть виявитися марними через стійкість іранських інституцій.

"Це звучить як глибоко обґрунтована оцінка іранської системи, а також інституцій і процесів, які створювалися протягом багатьох років", - підтверджує ці висновки Сюзанна Мелоні, віцепрезидентка Брукінгського інституту.

Реакція Тегерана та Трампа

Попри удари по ракетних об'єктах та флоту, офіційний Тегеран відкидає можливість капітуляції.

Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф наголосив, що майбутнє країни вирішуватиме лише іранський народ.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на зміні керівництва країни.

"Ми хочемо, щоб у них був хороший лідер. У нас є кілька людей, які, на мою думку, добре впоралися б із роботою", - заявив він під час спілкування з журналістами.

Стан конфлікту

Наразі війна між США, Ізраїлем та Іраном вступає у свій другий тиждень.

Американська сторона заявляє про значне виснаження військового потенціалу Тегерана, проте розвідка не бачить ознак внутрішнього розколу в іранському уряді чи масових повстань, які могли б призвести до зміни режиму.