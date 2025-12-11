РФ дронами атакувала об'єкт енергетики у Одеській області: виникло кілька пожеж

Удари РФ по Одесі та області

Одещина вже тривалий час перебуває під постійними атаками російських військ, і останній тиждень став черговим підтвердженням інтенсивності цих ударів.

Так, вчора, 10 грудня, російські війська вночі дронами атакували об'єкт інфраструктури у Одеській області, в результаті масованого обстрілу виникла пожежа.

Також Одеська область в ніч на 27 листопада перебувала під ударом російських безпілотників. Через атаку пошкоджено два житлові будинки, кінно-спортивний клуб та будівлі АЗС.

Також у ніч на 25 листопада область зазнала масованої атаки дронів. Унаслідок обстрілів виникли кілька пожеж, були поранені.

Напередодні російські окупанти також здійснили потужну атаку безпілотниками по Одеському регіону. Удари спричинили нові пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. На окремих ділянках зайнялися пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання.