РФ дронами атаковала объект энергетики в Одесской области: возникло несколько пожаров

Удары РФ по Одессе и области

Одесская область уже длительное время находится под постоянными атаками российских войск, и последняя неделя стала очередным подтверждением интенсивности этих ударов.

Так, вчера, 10 декабря, российские войска ночью дронами атаковали объект инфраструктуры в Одесской области, в результате массированного обстрела возник пожар.

Также Одесская область в ночь на 27 ноября находилась под ударом российских беспилотников. Из-за атаки повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.

Также в ночь на 25 ноября область подверглась массированной атаке дронов. В результате обстрелов возникли несколько пожаров, были раненые.

Накануне российские оккупанты также осуществили мощную атаку беспилотниками по Одесскому региону. Удары вызвали новые повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. На отдельных участках загорелись пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.