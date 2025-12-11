РФ дронами атакувала об'єкт енергетики у Одеській області: виникло кілька пожеж

Російські війська вночі ударними дронами атакували об'єкт енергетики у Одеській області. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними ДСНС, До ліквідації пожежі було залучено пожежний потяг "Укрзалізниці", понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки.

Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

За його словами, більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики.

"Одещина вночі пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури регіону", - зазначив Кіпер.

Удари РФ по Одесі та області

Одещина вже тривалий час перебуває під постійними атаками російських військ, і останній тиждень став черговим підтвердженням інтенсивності цих ударів.

Так, вчора, 10 грудня, російські війська вночі дронами атакували об'єкт інфраструктури у Одеській області, в результаті масованого обстрілу виникла пожежа.

Також Одеська область в ніч на 27 листопада перебувала під ударом російських безпілотників. Через атаку пошкоджено два житлові будинки, кінно-спортивний клуб та будівлі АЗС.

Також у ніч на 25 листопада область зазнала масованої атаки дронів. Унаслідок обстрілів виникли кілька пожеж, були поранені.

Напередодні російські окупанти також здійснили потужну атаку безпілотниками по Одеському регіону. Удари спричинили нові пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. На окремих ділянках зайнялися пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання.