Головна » Життя » Суспільство

Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться

Україна, Неділя 25 січня 2026 15:26
UA EN RU
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться Фото: пенсії в Україні хочуть платити за новими правилами (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський

Українці у майбутньому отримуватимуть три пенсії замість однієї. Кабмін вже працює над реформою.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін.

Ідея полягає в тому, щоб розбити виплати на три складові:

  • солідарна система,
  • спеціальні пенсії,
  • накопичувальна частина.

Наразі, за словами Улютіна, навіть за однакового стажу роботи і рівня зарплати, українці отримують різні пенсії. А трирівнева система має це виправити та збалансувати ситуацію.

Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться

Фото: В Україні можуть розпочати трискладову пенсійну реформу (інфографіка РБК-Україна)

Солідарна пенсія

Солідарна пенсія має залежати від внесків в солідарну систему. І за такого підходу, наприклад, пенсія вчителя із стажем 40 років виросте десь в півтора-два рази.

"Чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію. І вона буде значно вища, ніж зараз", – сказав він.

Також може бути базова виплата, яка має покрити потреби тих людей, у яких немає достатнього страхового стажу.

"Вона буде визначатись бюджетом на відповідний рік і в ідеалі має забезпечити базовий прожитковий мінімум", – сказав Улютін та уточнив, що наразі прожитковий мінімум у розмірі 2595 гривень не є фактичним.

Професійна (спеціальна) пенсія

За планом Кабміну, існуючі спецпенсії залишаться, але вони не мають платитися з солідарної системи.

"Ти можеш вийти раніше на пенсію, якщо у тебе пільговий стаж, але до загального пенсійного віку з солідарної системи ти нічого не отримаєш. Виплати будуть тільки з професійної частини", - додав міністр.

За його словами, мають бути створені умови, коли буде враховуватися і професійний стаж, і загальний.

"По факту, ми рахуємо не роки проведення в професії, а суму коштів, які ти сплатив за цей час. Ми переходимо до іншого підходу формування пенсій. Пенсія - це те, що ти заробив", - наголосив міністр.

Щоб спеціальні пенсії перевести в професійні, треба щонайменше 13 років, якщо почати з 2026 або навіть з 2027 року.

Накопичувальна пенсія

Третій елемент реформи - добровільно накопичувальна пенсія. Ця частина не має бути обов’язковою.

Для накопичувального фонду, наприклад, вже з 2027 року можна почати робити відрахування додатково до ЄСВ, який платиться у солідарну систему.

"Ви можете від цього відмовитись. Але це призведе до того, що ваша пенсія буде на більш низькому рівні", - пояснив Улютін.

Повне інтерв’ю з міністром соцполітики Денисом Улютіним читайте на РБК-Україна вже завтра.

Читайте РБК-Україна в Google News
