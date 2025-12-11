ua en ru
РФ дронами атаковала объект энергетики в Одесской области: возникло несколько пожаров

Четверг 11 декабря 2025 08:39
РФ дронами атаковала объект энергетики в Одесской области: возникло несколько пожаров Фото: РФ дронами атаковала объект энергетики в Одесской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью ударными дронами атаковали объект энергетики в Одесской области. В результате обстрела возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Одесская область ночью пережила очередную вражескую атаку ударных БПЛА, направленную на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона", - отметил Кипер.

По его словам, большинство воздушных целей поражения врага ликвидировано силами ПВО, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики.

Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбиты остекление и двери админздания. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

По данным ГСЧС, к ликвидации пожара были привлечены пожарный поезд "Укрзализныци", более 50 пожарных и 13 единиц техники.

Удары РФ по Одессе и области

Одесская область уже длительное время находится под постоянными атаками российских войск, и последняя неделя стала очередным подтверждением интенсивности этих ударов.

Так, вчера, 10 декабря, российские войска ночью дронами атаковали объект инфраструктуры в Одесской области, в результате массированного обстрела возник пожар.

Также Одесская область в ночь на 27 ноября находилась под ударом российских беспилотников. Из-за атаки повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.

Также в ночь на 25 ноября область подверглась массированной атаке дронов. В результате обстрелов возникли несколько пожаров, были раненые.

Накануне российские оккупанты также осуществили мощную атаку беспилотниками по Одесскому региону. Удары вызвали новые повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. На отдельных участках загорелись пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.

