РФ дронами атаковала объект энергетики в Одесской области: возникло несколько пожаров

Российские войска ночью ударными дронами атаковали объект энергетики в Одесской области. В результате обстрела возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Одесская область ночью пережила очередную вражескую атаку ударных БПЛА, направленную на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона", - отметил Кипер. По его словам, большинство воздушных целей поражения врага ликвидировано силами ПВО, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики. Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбиты остекление и двери админздания. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала. По данным ГСЧС, к ликвидации пожара были привлечены пожарный поезд "Укрзализныци", более 50 пожарных и 13 единиц техники.