РФ не досягла прогресу на фронті, мобілізація навряд чи врятує ситуацію, - ISW

Російські війська не досягли значного прогресу в районі Бахмута і в цілому вздовж лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Окупанти домоглися обмеженого наступу на український опорний пункт в Бахмуті, але дуже повільними темпами та з великими втратами.
Росія фальсифікує заяви про настання в районі Бахмута, щоб зобразити свої успіхи як мінімум в одному секторі на тлі великих втрат на північному сході та півдні України.
Завершена мобілізація в Росії навряд чи вплине на бойову міць Росії, пишуть аналітики.
Президент РФ Володимир Путін описав співвідношення 50 на 50 між мобілізованим персоналом для бойових та допоміжних операцій в Україні.
Це співвідношення передбачає, що загалом 150 тисяч мобілізованих військовослужбовців буде розгорнуто для бойових дій в Україні після завершення навчання, ймовірно, десь у листопаді.
Направлення Росією 41 тисячі погано навчених військовослужбовців в Україну, можливо, тимчасово зміцнив російські оборонні лінії, хоча ці резервісти ще не зіткнулися з тяжкістю великого і підготовленого українського контрнаступу, зазначають експерти.
Розгортання не призвело до значного збільшення бойової сили Росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тисяч мобілізованих у бойових частинах навряд чи змінить траєкторію війни, вважають аналітики.
Нагадаємо, вчора президенту РФ Володимиру Путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено і в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.
Раніше Путін спробував виправдати мобілізацію до РФ і назвав терміни її завершення.
21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази командування на тлі поганих умов на полігонах.
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