У Росії продовжуються бунти мобілізованих: у Генштабі розкрили деталі
Мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
За даними українського військового командування, мобілізація в РФ не допомагає російським військовим здолати опір бійців ЗСУ. При цьому мобілізовані росіяни незадоволені умовами їх утримання.
"На одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежного харчування та відсутності нормальних умов для проживання, більше ста мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму", - зазначають у Генштабі.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.
Вже через кілька днів українські військові почали брати в полон перших призовників.
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