У Росії продовжуються бунти мобілізованих: у Генштабі розкрили деталі

Мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

За даними українського військового командування, мобілізація в РФ не допомагає російським військовим здолати опір бійців ЗСУ. При цьому мобілізовані росіяни незадоволені умовами їх утримання.

"На одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежного харчування та відсутності нормальних умов для проживання, більше ста мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму", - зазначають у Генштабі.