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У Росії продовжуються бунти мобілізованих: у Генштабі розкрили деталі

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Вівторок 11 жовтня 2022 19:11
У Росії продовжуються бунти мобілізованих: у Генштабі розкрили деталі Ілюстративне фото: у Росії продовжуються бунти мобілізованих (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За даними українського військового командування, мобілізація в РФ не допомагає російським військовим здолати опір бійців ЗСУ. При цьому мобілізовані росіяни незадоволені умовами їх утримання.

"На одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежного харчування та відсутності нормальних умов для проживання, більше ста мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

Вже через кілька днів українські військові почали брати в полон перших призовників.

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