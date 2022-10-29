РФ не добилась прогресса на фронте, мобилизация вряд ли спасет ситуацию, - ISW

Российские войска не добились значительного прогресса в районе Бахмута и в целом вдоль линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Оккупанты добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями.
Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе на фоне больших потерь на северо-востоке и юге Украины.
Завершенная мобилизация в России вряд ли окажет решающее влияние на боевую мощь России, пишут аналитики.
Президент РФ Владимир Путин описал соотношение 50 на 50 между мобилизованным персоналом для боевых и вспомогательных операций в Украине.
Это соотношение предполагает, что в общей сложности 150 тысяч мобилизованных военнослужащих будут развернуты для боевых действий в Украине после завершения обучения, вероятно, где-то в ноябре.
Направление Россией 41 тысячи плохо обученных военнослужащих в Украину, возможно, временно укрепило российские оборонительные линии, хотя эти резервисты еще не столкнулись с полной тяжестью крупного и подготовленного украинского контрнаступления, отмечают эксперты.
Развертывание не привело к значительному увеличению боевой мощи России. Таким образом, развертывание дополнительных 110 тысяч мобилизованных в боевых частях вряд ли изменит траекторию войны, считают аналитики.
Напомним, вчера президенту РФ Владимиру Путину доложили, что меры по частичной мобилизации закончены и в армию набрали 300 тысяч военных. В Украину уже отправили 82 тысяч россиян.
Ранее Путин попытался оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России. Позже стало известно, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.
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