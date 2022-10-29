РФ не добилась прогресса на фронте, мобилизация вряд ли спасет ситуацию, - ISW

Оккупанты добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями.

Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе на фоне больших потерь на северо-востоке и юге Украины.

Завершенная мобилизация в России вряд ли окажет решающее влияние на боевую мощь России, пишут аналитики.

Президент РФ Владимир Путин описал соотношение 50 на 50 между мобилизованным персоналом для боевых и вспомогательных операций в Украине.

Это соотношение предполагает, что в общей сложности 150 тысяч мобилизованных военнослужащих будут развернуты для боевых действий в Украине после завершения обучения, вероятно, где-то в ноябре.

Направление Россией 41 тысячи плохо обученных военнослужащих в Украину, возможно, временно укрепило российские оборонительные линии, хотя эти резервисты еще не столкнулись с полной тяжестью крупного и подготовленного украинского контрнаступления, отмечают эксперты.

Развертывание не привело к значительному увеличению боевой мощи России. Таким образом, развертывание дополнительных 110 тысяч мобилизованных в боевых частях вряд ли изменит траекторию войны, считают аналитики.

Ключевые выводы

Российские силы не добились значительного прогресса в районе Бахмута, Донецкой области или где-либо еще вдоль линии фронта.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили об окончании частичной мобилизации.

Возможно, Путин пытается реабилитировать имидж Шойгу в информационном пространстве, чтобы противостоять растущему влиянию провоенной группировки силовиков.

Растущее влияние фракции силовиков продолжает раскалывать провоенное российское сообщество.

Украинские силы ведут контрнаступательные операции в направлении Кременная и Сватово.

Российские силы продолжали перебрасывать мобилизованный личный состав и занимать оборонительные позиции на западном берегу реки Днепр в Херсонской области.

Украинские силы вели контрнаступательные операции на северо-западе Херсонской области.

Российские силы продолжали наземные атаки в Донецкой области.

Российские оккупационные власти завершили "эвакуацию" части оккупированной Херсонской области.

Российские оккупационные власти планируют к 30 октября навязать российское гражданство украинским гражданам в оккупированных частях Украины, вероятно, для того, чтобы легализовать принудительную мобилизацию украинских гражданских лиц в рамках осеннего призывного цикла 1 ноября.

Российские оккупационные власти продолжают свои попытки стереть украинскую историю, культуру и национальную идентичность в оккупированных Россией частях Украины.

Напомним, вчера президенту РФ Владимиру Путину доложили, что меры по частичной мобилизации закончены и в армию набрали 300 тысяч военных. В Украину уже отправили 82 тысяч россиян.

Ранее Путин попытался оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России. Позже стало известно, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.

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