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РФ должна применять Женевские конвенции к 24 захваченным морякам, - Черныш

Новости » Политика    26.11.2018 - 14:54
РФ должна применять Женевские конвенции к 24 захваченным морякам, - Черныш
Фото: Вадим Черныш (УНИАН)

Украина рассматривает захват кораблей как международный конфликт

Российская Федерация после атаки на украинские корабли должна применять нормы Женевских конвенцией к 24 захваченным морякам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша.

Черныш отметил, что Украина рассматривает нападение на корабли Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива как вооруженный конфликт международного характера. По его словам, захваченные 24 моряка являются военнопленными, в отношении которых РФ обязана соблюдать нормы Женевских конвенций.

Черныш также добавил, что сегодня в министерстве пройдет экстренное совещание с международными гуманитарными организациями для определения путей помощи украинским военнопленным.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что захваченные украинские моряки имеют статус военнопленных.

Отметим, ранее Федеральная служба безопасности РФ показала фото захваченных Россией украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые находятся на причале в порту Керчи.

 

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Новости Украины Российская ФедерацияморякиАзовское мореВадим Черныш
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