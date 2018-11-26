ФСБ показала фото захваченных украинских кораблей

Фото: захваченные корабли (fsb.ru)

Захваченные корабли отбуксировали в керченский порт

Захваченные Россией украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" находятся на причале в порту оккупированной Керчи (Крым). Федеральная служба безопасности РФ показала фото кораблей, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

На опубликованных фото украинские корабли в ряд стоят в порту. Также на фото заметны бортовые номера судов - Р176, Р175 и А947.

Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин назвал действия России в Азовском море узурпацией суверенных прав Украины. Он также отметил, что захват украинских кораблей является нарушением свободы судоходства и статей конвенции ООН по морскому праву.

Кроме того, по его словам, Украина оставляет за собой право на самооборону, хотя и будет искать пути для мирного урегулирования конфликтных ситуаций с Россией.

"Очень важно, чтобы весь мир не ограничивался формальными заявлениями, а принимал соответствующие меры против РФ", - добавил Климкин и подчеркнул, что Украина не исключает дальнейших актов агрессии со стороны России как на море, так и на суше.