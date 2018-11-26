РФ має застосовувати Женевські конвенції до 24 захоплених моряків, - Черниш

Фото: Вадим Черниш (УНІАН)

Україна розглядає захоплення кораблів як міжнародний конфлікт

Російська Федерація після атаки на українські кораблі має застосовувати норми Женевських конвенції до 24 захоплених моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша.

Черниш зазначив, що Україна розглядає напад на кораблі Військово-морських сил України в районі Керченської протоки як збройний конфлікт міжнародного характеру. За його словами, захоплені 24 моряка є військовополоненими, щодо яких РФ зобов'язана дотримуватися норм Женевських конвенцій.

Черниш також додав, що сьогодні в міністерстві пройде екстрене засідання з міжнародними гуманітарними організаціями для визначення шляхів допомоги українським військовополоненим.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що захоплені українські моряки мають статус військовополонених.

Зазначимо, раніше Федеральна служба безпеки РФ показала фото захоплених Росією українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які знаходяться на причалі у порту Керчі.