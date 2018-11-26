Климкин: захваченные украинские моряки имеют статус военнопленных

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

По словам Климкина, Украина будет использовать все возможные каналы для освобождения захваченных моряков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что все украинские моряки, которые были захвачены Российской Федерацией в Керченском проливе, имеют статус военнопленных. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Климкина, Украина будет использовать все возможные каналы для освобождения захваченных моряков.

"Мы будем использовать все возможные каналы (для освобождения моряков, - ред.), будем действовать через партнеров и Красный крест. Наши ребята имеют статус военнопленных. Это был акт агрессии", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Климкин назвал действия Российской Федерации в Азовском море узурпацией суверенных прав Украины.

Как писало РБК-Украина, вчера, 25 ноября, Россия атаковала украинские корабли в Азовском море, захватив три корабля. В ответ на такие действия России Украина может ввести военное положение. Сегодня в 16:00 Верховная рада Украины рассмотрит вопрос введения военного положения. После этого, соответствующий указ должен издать президент Украины Петр Порошенко.