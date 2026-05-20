РФ весь день атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Чернігівщині, били дронами і ракетами

Атаки на "Нафтогаз"

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські окупанти вже атакували об’єкти газової інфраструктури в Чернігівській області. У компанії повідомили про пошкодження критично важливого обладнання.

Напередодні війська РФ завдали удару трьома балістичними ракетами по об’єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській області. Тоді зафіксували значні руйнування та пошкодження.

До цього російська армія також атакувала ці об’єкти дронами. Серед цілей був автозаправний комплекс "Укрнафти", що належить державі.

Унаслідок удару АЗС була повністю знищена, а дві працівниці дістали травми.

У компанії також показали наслідки атаки та зруйновану заправку після обстрілу.