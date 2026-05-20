UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

РФ весь день атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Чернігівщині, били дронами і ракетами

11:11 20.05.2026 Ср
2 хв
Росія четвертий день поспіль атакує енергетичну інфраструктуру України
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: Росія атакувала ракетами обʼєкти "Нафтогазу" на Чернігівщині ( facebook.com DSNSK)

Російські окупанти атакували ракетами об’єкти нафтогазової інфраструктури у Чернігівській області. Перед тим загарбники цілі день били дронами по цих об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз" у Telegram.

Читайте також: РФ вдарила одразу по кількох газових обʼєктах на Чернігівщині

Як проінформували у компанії, вчора, 19 травня, ворожа атака у Чернігівській області тривала весь день - загарбники використовували дрони.

Ввечері армія РФ завдала ракетного удару. Під прицілом опинилися відразу кілька об'єктів компаній.

"Прицільні обстріли по активах Групи тривають уже четверту добу поспіль. Внаслідок влучань є руйнування обладнання", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" уточнили, що персонал виробничих об’єктів не постраждав.

Після стабілізації безпекової ситуації фахівці компанії розпочнуть оцінку наслідків атаки та відновлювальні роботи.

Атаки на "Нафтогаз"

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські окупанти вже атакували об’єкти газової інфраструктури в Чернігівській області. У компанії повідомили про пошкодження критично важливого обладнання.

Напередодні війська РФ завдали удару трьома балістичними ракетами по об’єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській області. Тоді зафіксували значні руйнування та пошкодження.

До цього російська армія також атакувала ці об’єкти дронами. Серед цілей був автозаправний комплекс "Укрнафти", що належить державі.

Унаслідок удару АЗС була повністю знищена, а дві працівниці дістали травми.

У компанії також показали наслідки атаки та зруйновану заправку після обстрілу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нафтогаз УкраїниЧернівецька областьВійська РФВійна Росії проти України