РФ весь день атаковала объекты "Нафтогаза" на Черниговщине, били дронами и ракетами

Атаки на "Нафтогаз"

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты уже атаковали объекты газовой инфраструктуры в Черниговской области. В компании сообщили о повреждении критически важного оборудования.

Накануне войска РФ нанесли удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Тогда зафиксировали значительные разрушения и повреждения.

До этого российская армия также атаковала эти объекты дронами. Среди целей был автозаправочный комплекс "Укрнафты", принадлежащий государству.

В результате удара АЗС была полностью уничтожена, а две работницы получили травмы.

В компании также показали последствия атаки и разрушенную заправку после обстрела.