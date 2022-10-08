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У РФ не дають прогнози щодо ремонту Кримського мосту, але заявляють про коридор через "нові регіони"

Фото: в РФ не дають прогнози щодо ремонту Кримського мосту, але заявляють про коридор через "нові регіони" (t.me/informnapalm)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кримська "влада" заявила про організацію сухопутного коридору через окуповані території України у зв'язку з пошкодженням Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "радника глави Криму" Олега Крючкова в Telegram.

"Налагоджено сухопутний коридор через нові регіони", - написав він.

При цьому Крючков додав, що на мосту пошкоджено лише одну нитку автомобільної частини. Дві лінії візуально цілі.

Крім того, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може дати прогнози щодо термінів відновлення Кримського мосту.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мості почалася пожежа. "Влада" Криму заявила про перекриття руху мостом. Там збираються запустити поромну переправу через протоку.

При цьому в РФ заявляють, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу.

Путін доручив створити урядову комісію через НП на мості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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