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В РФ не дают прогнозы по ремонту Крымского моста, но заявляют о коридоре через "новые регионы"

Фото: в РФ не дают прогнозы по ремонту Крымского моста, но заявляют о коридоре через "новые регионы" (t.me/informnapalm)
Автор: Елизавета Драбкина

Крымские "власти" заявили об организации сухопутного коридора через оккупированные территории Украины из-за повреждения Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так назывемого "советника главы Крыма" Олега Крючкова в Telegram.

"Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - написал он.

При этом Крючков добавил, что на мосту повреждена только одна нитка автомобильной части. Две полосы визуально целы.

Кроме того, прес-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может дать прогнозы по срокам восстановления Крымского моста.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту начался пожар. "Власти" Крыма заявили о перекрытии движения мостом . Там собираются запустить паромную переправу через пролив.

При этом в РФ заявляют, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой вспышку семи топливных цистерн железнодорожного склада.

Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ЧП на мосту.

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КримКрымский мост