В РФ число случаев COVID-19 составляет уже почти 200 тысяч

В воскресенье, 10 мая, в России число случаев вируса COVID-19 составляет 198 676. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Так, по состоянию на 1:00 в стране диагностировано 198 676 случаев коронавируса, 31916 человек уже выздоровели, 1827 умерли от недуга.

За последние сутки в России коронавирус подтвердили у более чем 10 000 человек. 104 человека умерли.

Таким образом РФ вышла на пятое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в московской клинической больнице для зараженных коронавирусом произошел пожар, в котором погиб по меньшей мере один человек.

Также РБК-Украина писало, что коронавирус выявили у министра культуры РФ Ольги Любимовой. Кроме того, вирус подтвердили у главы российского правительства Михаила Мишустина. Он был первым топ-чиновником РФ, у которого выявили инфекцию.

Ранее в России опубликовали план выхода из карантина. На первом этапе открываются небольшие непродовольственные магазины.