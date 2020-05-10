Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина 20 дней находится на "плато" распространения инфекции

Пандемия коронавируса в мире не теряет темпов распространения. На данный момент инфицировано более 4 млн жителей планеты. Украина вышла на "плато" по заболеваемости, а в ряде областей число случаев выздоровления превысило количество новых заболевших. Детально о борьбе с СOVID-19 в мире и статистика на 10 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

коронавирусом заболело 14710 украинцев

число летальных случаев достигло 376

в регионах усилили карантин с 9 по 11 мая

ежесуточный прирост инфицированных - в пределах 350-550

срок ожидания результатов ПЦР-тестов будет сокращен

Статистика случаев СOVID-19 в Украине

Коронавирус диагностирован у 14710 украинцев с начала эпидемии в стране. 2909 пациентов полностью вылечились, а 376 человек скончались от осложнений болезни.

За минувший день СOVID-19 подтвердился у 515 человек, из них 96 - работники медучреждений, 49 заболевших - дети. Госпитализация потребовалась 198 инфицированным.

Общее число пациентов, которые проходят лечение в больницах, составило 4628 человек. 190 заболевших подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Количество выздоровевших от коронавируса продолжает расти. За последние 24 часа повторное тестирование дало отрицательный результат у 203 человек. В восьми областях число случаев выздоровления превысило статистику по новым инфицированным (Ивано-Франковская, Тернопольская, Кировоградская, Черкасская, Запорожская, Сумская, Луганская, Полтавская).

Коронавирус в Украине

Ситуация с распространением коронавируса в Украине является стабильной на протяжении последних 20 дней. По заявлению главного санитарного врача Виктора Ляшко, на данный момент эпидемиологическая обстановка в стране находится в состоянии "плато" с ежедневным приростом новых случаев на уровне 350-550 заболевших.

На продолжительность плато может негативно повлиять преждевременное снятие ограничений, или даже привести к новому всплеску заболеваемости. По мнению Виктора Ляшко, в случае полной отмены карантина 11 мая, вспышки инфицирования произойдут летом и осенью. Поэтому важным остается поэтапный выход из ограничительного режима.

Благодаря введенным ограничениям, в Украине удалось существенно сократить число инфицированных. По прогнозам Минздрава, без карантина в стране к данному моменту могло быть более 240 тысяч заболевших коронавирусом.

На длинных выходных 9-11 мая по случаю празднования Дня победы над нацизмом в нескольких областях усилили карантин, а правительство отказалось от проведения массовых мероприятий. В столичном Парке Вечной Славы 9 мая спасатели проводили дезинфекцию на протяжении всего дня.

Для обеспечение правопорядка и контроля за соблюдением карантина по всей стране на День победы было задействовано почти 7 тыс. полицейских и 1400 нацгвардейцев.

В Житомирской области с 9 по 11 мая ограничили нахождение граждан в общественных местах, в Запорожской области действует особый график для общественного транспорта, в нескольких городах Донецкой области транспорт не работает. В Херсонской области до 11 мая ограничили въезд и выезд в направлении Каховки, с. Андреевка и с. Гладковка.

Продолжается эвакуация украинцев из-за границы. За прошедший день в страну вернулось 700 человек. Спецрейсы доставили граждан Украины из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании. Пассажиры прошли проверку температуры, ни у одного не зафиксировано признаков заболевания.

Ситуация с пандемией коронавируса в мире

Количество заболевших СOVID-19 на планете превысило 4 миллиона человек, число летальных случаев достигло 275 тыс., выздоровело 1,33 млн пациентов. В топ-5 стран по заболеваемости входят США (1,32 млн случаев), Испания (262 тыс), Италия (217 тыс.), Великобритания (212 тыс.), Россия (198 тыс.).

Еврокомиссия рекомендовала государствам в составе Шенгенской зоны продлить действие ограничений на поездки до 15 июня. Первым этапом должно стать ослабление запретов на пересечение границ внутри стран ЕС и Шенгенской зоны.

От осложнений коронавируса скончалось более 78 тыс. американцев, продолжают лечение 1 млн. заболевших. В последние несколько дней болезнь диагностировали у главы пресс-службы вице-президента США Майка Пенса и еще одного сотрудника аппарата, а также у личной помощницы Иванки Трамп. У самой дочери президента и ее мужа тесты на СOVID-19 оказались отрицательными.

Число жертв СOVID-19 в Италии составило 30 201 человек, большее количество смертей зафиксировано только в США. Однако в течение недели в стране рекордно растет численность выздоровевших (до 8 тыс. в сутки). С 4 мая в Италии началось поэтапное ослабление карантина, в провинции Южный Тироль планируется открытие ресторанов, баров, музеев и салонов красоты с 11 мая.

Россия лидирует по динамике выявления новых случаев коронавируса. За минувший день обнаружено более 10 тыс. заболевших. Из-за пандемии СOVID-19 в РФ перенесли парад на Красной площади ко Дню победы. Роспотребнадзор опубликовал план по выходу из карантина, согласно которому на первом этапе откроются непродовольственные магазины и будут разрешены прогулки на свежем воздухе. Ограничения планируют снимать с 12 мая.

Штаты Австралии с наибольшей численностью населения откладывают ослабление карантинных ограничений, в то время как в других штатах разрешили работу ресторанов и магазинов, а также собрания небольшими группами. Согласно плану правительства, все основные ограничения в Австралии будут сняты к началу июля.