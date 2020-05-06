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Коронавирусом заразилась министр культуры РФ

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 14:47
Коронавирусом заразилась министр культуры РФ
Фото: глава Минкульта РФ Ольга Любимова (kremlin ru)

По словам пресс-секретаря министра, болезнь протекает в легкой форме

Коронавирусную инфекцию диагностировали у министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В пресс-службе министра сообщили, что тест на коронавирус, который ранее сделала Любимова, показал положительный результат.

"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", - заявила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Ранее коронавирус подвердили у российского премьер-министра Михаила Мишустина. Он был первым топ-чиновником РФ, у кого выявили инфекцию. Также сообщалось, что коронавирус обнаружили у одного из работников администрации Кремля.

Сегодня Россия обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По состоянию на 6 мая в России зафиксировано почти 167 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию диагностировали у 10 559 россиян.

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