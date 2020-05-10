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В РФ горела больница для зараженных коронавирусом, есть погибший и потерпевшие

Новости » Происшествия     10.05.2020 - 03:31
В РФ горела больница для зараженных коронавирусом, есть погибший и потерпевшие
Фото: пожар в Москве (Graf_CbIP/Twitter)

Пожар произошел в московской клинической больнице имени Спасокукоцкого

В России в московской клинической больнице для зараженных коронавирусом произошел пожар, в котором погиб по меньшей мере один человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что огонь возник на первом этаже шестиэтажной городской клинической больницы имени Спасокукоцкого. Из здания эвакуировали 200 человек, пациенты перевезены в другие больницы

Также из больницы вывозили аппараты искуственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое оборудование.

Некоторые СМИ сообщают, что погибший как раз был подключен к аппарату ИВЛ, и неисправность устройства могла стать причиной возгорания.

По факту пожара в больнице прокуратура начнет расследование.

Напомним, по официальным данным в России около 177 тыс. зараженных коронавирусом. Коронавирус выявили у министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Также вирус подтвердили у главы российского правительства Михаила Мишустина. Он был первым топ-чиновником РФ, у кого выявили инфекцию.

Теги Новости Украины МосквапожарКоронавирус
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