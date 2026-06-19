У РФ через удари дронів масово згорає пальне та зриваються мільйонні контракти, - ЗМІ

Мільйонні збитки та згоріле паливо

За інформацією видання, через постійні нальоти безпілотників у 2024-2025 роках російські компанії масово втрачають сотні тонн бензину та дизельного пального, що зберігалися на нафтобазах.

Клієнти сховищ вимагають повернути знищене паливо або компенсувати його вартість через суди. Натомість оператори нафтобаз намагаються списати збитки на форс-мажорні обставини.

Зокрема, у лютому 2026 року Арбітражний суд Москви стягнув понад 8,4 млн рублів із кримського "Морського нафтового терміналу" на користь компанії "Мосрегіонгаз". Фірма втратила 132 тонни бензину та 24 тонни дизеля, які згоріли внаслідок атаки дронів.

Подібні позови зафіксовано також щодо "Платонівської нафтобази" у Тамбовській області та Міллерівської нафтобази в Ростовській області, де сотні тонн пального повністю знищив вогонь через падіння уламків безпілотників.

Паливна криза в регіонах Росії

Через посилення ударів Збройних сил України по російській нафтовій інфраструктурі, у червні 2026 року в Росії почала розгорятися серйозна паливна криза.

Ситуація на ринку пального виглядає так: