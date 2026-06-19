У РФ через удари дронів масово згорає пальне та зриваються мільйонні контракти, - ЗМІ

Удари українських безпілотників по нафтобазах РФ призвели до масштабних паливних втрат, зриву контрактів та спровокували паливну кризу в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Moscow Times.
За інформацією видання, через постійні нальоти безпілотників у 2024-2025 роках російські компанії масово втрачають сотні тонн бензину та дизельного пального, що зберігалися на нафтобазах.
Клієнти сховищ вимагають повернути знищене паливо або компенсувати його вартість через суди. Натомість оператори нафтобаз намагаються списати збитки на форс-мажорні обставини.
Зокрема, у лютому 2026 року Арбітражний суд Москви стягнув понад 8,4 млн рублів із кримського "Морського нафтового терміналу" на користь компанії "Мосрегіонгаз". Фірма втратила 132 тонни бензину та 24 тонни дизеля, які згоріли внаслідок атаки дронів.
Подібні позови зафіксовано також щодо "Платонівської нафтобази" у Тамбовській області та Міллерівської нафтобази в Ростовській області, де сотні тонн пального повністю знищив вогонь через падіння уламків безпілотників.
Через посилення ударів Збройних сил України по російській нафтовій інфраструктурі, у червні 2026 року в Росії почала розгорятися серйозна паливна криза.
Ситуація на ринку пального виглядає так:
Нагадаємо, через критичне скорочення запасів нафтопродуктів внаслідок ударів ЗСУ, Кремль дозволив російським НПЗ випускати "брудне" пальне з низькими екологічними характеристиками для внутрішнього ринку. З початку 2026 року кількість атак українських безпілотників на енергетичні об'єкти окупантів зросла вдвічі.
Через гострий дефіцит по всій Росії почали вводити ліміти на пальне на АЗС. Зокрема, велика нафтова компанія "Татнафта" обмежила продаж бензину для легкових автомобілів до 30 літрів за раз, а на деяких заправках повністю заблокували безготівковий розрахунок та приймають лише готівку.
Масштаб проблем змусив Москву піти на безпрецедентні кроки, і Росія почала купувати бензин морем через паливну кризу. Країна-агресор очікує на поставки танкерами з Азії, оскільки ресурси Білорусі та Казахстану не здатні перекрити масштаби російського дефіциту.