В РФ из-за ударов дронов массово сгорает топливо и срываются миллионные контракты, - СМИ

Миллионные убытки и сгоревшее топливо

По информации издания, из-за постоянных налетов беспилотников в 2024-2025 годах российские компании массово теряют сотни тонн бензина и дизельного топлива, хранившихся на нефтебазах.

Клиенты хранилищ требуют вернуть уничтоженное топливо или компенсировать его стоимость через суд. В свою очередь, операторы нефтебаз пытаются списать убытки на форс-мажорные обстоятельства.

В частности, в феврале 2026 года Арбитражный суд Москвы взыскал более 8,4 млн рублей с крымского "Морского нефтяного терминала" в пользу компании "Мосрегионгаз". Компания потеряла 132 тонны бензина и 24 тонны дизельного топлива, которые сгорели в результате атаки дронов.

Подобные иски зафиксированы также в отношении "Платоновской нефтебазы" в Тамбовской области и Миллеровской нефтебазы в Ростовской области, где сотни тонн топлива были полностью уничтожены огнем из-за падения обломков беспилотников.

Топливный кризис в регионах России

Из-за усиления ударов Вооруженных сил Украины по российской нефтяной инфраструктуре в июне 2026 года в России начал разгораться серьезный топливный кризис.

Ситуация на рынке топлива выглядит следующим образом: