В РФ из-за ударов дронов массово сгорает топливо и срываются миллионные контракты, - СМИ

Удары украинских беспилотников по нефтебазам РФ привели к масштабным потерям топлива, срыву контрактов и спровоцировали топливный кризис в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Moscow Times.
По информации издания, из-за постоянных налетов беспилотников в 2024-2025 годах российские компании массово теряют сотни тонн бензина и дизельного топлива, хранившихся на нефтебазах.
Клиенты хранилищ требуют вернуть уничтоженное топливо или компенсировать его стоимость через суд. В свою очередь, операторы нефтебаз пытаются списать убытки на форс-мажорные обстоятельства.
В частности, в феврале 2026 года Арбитражный суд Москвы взыскал более 8,4 млн рублей с крымского "Морского нефтяного терминала" в пользу компании "Мосрегионгаз". Компания потеряла 132 тонны бензина и 24 тонны дизельного топлива, которые сгорели в результате атаки дронов.
Подобные иски зафиксированы также в отношении "Платоновской нефтебазы" в Тамбовской области и Миллеровской нефтебазы в Ростовской области, где сотни тонн топлива были полностью уничтожены огнем из-за падения обломков беспилотников.
Из-за усиления ударов Вооруженных сил Украины по российской нефтяной инфраструктуре в июне 2026 года в России начал разгораться серьезный топливный кризис.
Ситуация на рынке топлива выглядит следующим образом:
Напомним, из-за критического сокращения запасов нефтепродуктов в результате ударов ВСУ Кремль разрешил российским НПЗ выпускать "грязное" топливо с низкими экологическими характеристиками для внутреннего рынка. С начала 2026 года количество атак украинских беспилотников на энергетические объекты оккупантов увеличилось вдвое.
Из-за острого дефицита по всей России начали вводить лимиты на топливо на АЗС. В частности, крупная нефтяная компания "Татнефть" ограничила продажу бензина для легковых автомобилей до 30 литров за раз, а на некоторых заправках полностью заблокировали безналичный расчет и принимают только наличные.
Масштаб проблем заставил Москву пойти на беспрецедентные шаги, и Россия начала закупать бензин морским путем из-за топливного кризиса. Страна-агрессор ожидает поставок танкерами из Азии, поскольку ресурсы Беларуси и Казахстана не способны покрыть масштабы российского дефицита.