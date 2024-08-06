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У РФ через багатомільйонні розкрадання затримали двох високопоставлених військових, - ISW

Вівторок 06 серпня 2024 09:30
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У РФ через багатомільйонні розкрадання затримали двох високопоставлених військових, - ISW Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Росії, вчора, 5 серпня, затримали керівника парку "Патріот" Міністерства оборони Росії В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника Управління інноваційного розвитку Володимира Шестерова через розкрадання більше 40 мільйонів рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кошти були розкрадені під час закупівель для вищезгаданого парку. Зокрема у справі можуть з'явитися додаткові фігуранти.

"Патріот" був особистим проєктом ексміністра оборони й нинішнього секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу. Колишній заступник останнього Тимур Іванов, який контролював будівництво парку, також був затриманий нещодавно.

Один з російських військових блогерів припустив, що затримання Ахмедова і Шестерова "свідчать" про зменшення впливу Шойгу у Кремлі.

Зокрема російське інсайдерське джерело, яке раніше вже передбачало правильно кілька командних змін у Мініоборони Росії, припустило, що нещодавно звільнений колишній заступник міністра оборони генерал армії Павло Попов може бути заарештований наступним.

Арешти та затримання військових у Росії

В кінці липня в Росії було заарештовано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова. Проти нього відкрили справу через корупцію.

Зокрема ворог проводить зачистки в оборонній промисловості. Як розповідало Міністерство оборони Британії, Кремль посилює репресії проти тих, хто "недостатньо політично захищений".

Зокрема в ISW розповідали про затримання командира окупантів Дмитра Пєшкова. Ймовірно, це пов'язано з невдачами на фронті.

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