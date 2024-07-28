Кремль посилює зачистки в "оборонці", - британська розвідка

Кремль проводить зачистки в оборонній промисловості. З початку війни проти України посилюються репресії проти тих, "хто недостатньо політично захищений".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

За даними російських ЗМІ, за звинуваченням у корупції, пов'язаній з закупівельною діяльністю, заарештовано керівника Військово-будівельної компанії Міноборони РФ Андрія Бєлкова.

Військово-будівельна компанія була створена у 2019 році. Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу хвалив компанію за "особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту". Водночас фірму насправді використовували корумповані російські посадовці для збагачення.

Також 23 липня 2024 року суд у Ростові-на-Дону засудив до тюремного ув'язнення колишнього директора заводу тактичних ракет "Звезда-Стрела" за розкрадання та завищення цін.

"﻿Корупція поширена в оборонній промисловості Росії. У 2007 році аудит, проведений на замовлення тодішнього міністра оборони Сергія Іванова, показав, що 70% бюджетних ресурсів Міністерства оборони використовувалися не за офіційним призначенням. Деяку частину цієї корупції допускає Кремль, але з початку війни в Україні посилюються репресії проти тих, хто недостатньо політично захищений", - йдеться у зведенні.