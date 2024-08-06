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В РФ из-за многомиллионных хищений задержали двух высокопоставленных военных, - ISW

Вторник 06 августа 2024 09:30
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В РФ из-за многомиллионных хищений задержали двух высокопоставленных военных, - ISW Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России, вчера, 5 августа, задержали руководителя парка "Патриот" Министерства обороны России Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Управления инновационного развития Владимира Шестерова из-за хищения более 40 миллионов рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что средства были разворованы во время закупок для вышеупомянутого парка. В частности, в деле могут появиться дополнительные фигуранты.

"Патриот" был личным проектом экс-министра обороны и нынешнего секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Бывший заместитель последнего Тимур Иванов, который контролировал строительство парка, также был задержан недавно.
Один из российских военных блогеров предположил, что задержание Ахмедова и Шестерова "свидетельствуют" об уменьшении влияния Шойгу в Кремле.

В частности российский инсайдерский источник, который ранее уже предсказывал правильно несколько командных изменений в Минобороны России, предположил, что недавно уволенный бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов может быть арестован следующим.

Аресты и задержания военных в России

В конце июля в России был арестован бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Против него завели дело из-за коррупции.

В частности враг проводит зачистки в оборонной промышленности. Как рассказывало Министерство обороны Великобритании, Кремль усиливает репрессии против тех, кто "недостаточно политически защищен".

В частности в ISW рассказывали о задержании командира оккупантов Дмитрия Пешкова. Вероятно, это связано с неудачами на фронте.

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