ua en ru
Пт, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії за корупцію заарештували ще одного колишнього заступника Шойгу

Москва, П'ятниця 26 липня 2024 15:15
UA EN RU
У Росії за корупцію заарештували ще одного колишнього заступника Шойгу Фото: Дмитро Булгаков (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заарештували ще одного колишнього заступника міністра оборони у справі про корупцію. Йдеться про Дмитра Булгакова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ" та "Радио Свобода".

Справа Булгакова пов'язана з корупцією. Йому обрали запобіжний захист вигляді тримання під варту. Екс-заступника міністра оборони вже відправили до Лефортовське СІЗО.

Відомо, що у Міністерстві оборони Дмитро Булгаков відповідав за матеріально-технічне забезпечення збройних сил РФ. У вересні 2022 року його звільнили з посади у зв'язку з переходом до Управління генеральних інспекторів Міноборони.

Крім того, Булгаков - Герой Росії, має три ордени "За заслуги перед Батьківщиною".

Затримання заступника Шойгу

Нагадаємо, у квітні у Росії затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова у справі про хабарництво. ЗМІ писали, що його затримали нібито не через корупцію, а за підозрою у державній зраді.

Як повідомили РБК-Україна джерела у спецслужбах, ГУР Міноборони "допомогло" викрити Іванова. Кількома місяцями раніше перед його затриманням ГУР отримало доступ до службових документів заступника міністра оборони. Після цього у Росії відкрили кримінальну справу.

Додамо, що у Росії нещодавно змінився глава Міноборони. Замість Сергія Шойгу відомство очолив Андрій Бєлоусов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони РФ Російська Федерація Корупція
NEWS
Зв'язки вбивці Фаріон вивчаються. Одна з версій - причетність Росії, - СБУ
Зв'язки вбивці Фаріон вивчаються. Одна з версій - причетність Росії, - СБУ
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм