У Росії за корупцію заарештували ще одного колишнього заступника Шойгу

У Росії заарештували ще одного колишнього заступника міністра оборони у справі про корупцію. Йдеться про Дмитра Булгакова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ" та "Радио Свобода".

Справа Булгакова пов'язана з корупцією. Йому обрали запобіжний захист вигляді тримання під варту. Екс-заступника міністра оборони вже відправили до Лефортовське СІЗО. Відомо, що у Міністерстві оборони Дмитро Булгаков відповідав за матеріально-технічне забезпечення збройних сил РФ. У вересні 2022 року його звільнили з посади у зв'язку з переходом до Управління генеральних інспекторів Міноборони. Крім того, Булгаков - Герой Росії, має три ордени "За заслуги перед Батьківщиною".