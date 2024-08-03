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У Росії заарештували ще одного командира окупантів через невдачі на фронті, - ISW

Росія, Субота 03 серпня 2024 09:47
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У Росії заарештували ще одного командира окупантів через невдачі на фронті, - ISW Фото: у Росії заарештували ще одного командира окупантів через невдачі на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Росії заарештували командира окупантів Дмитра Пєшкова. Аналітики вважають, що це пов'язано з невдачами на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Російська влада 2 серпня заарештувала колишнього заступника начальника тилу 144-ї мотострілецької дивізії (20-ї загальновійськової армії Московського військового округу (МВО) полковника Дмитра Пєшкова", - йдеться в звіті.

Аналітики, з посиланням на російські ЗМІ пишуть, що правоохоронці затримали і звинуватили Пєшкова в розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють в Україні, в чому він не визнав себе винним.

"Арешт Пєшкова, ймовірно, є частиною узгоджених зусиль Кремля з усунення високопоставлених російських чиновників з Міноборони РФ, потенційно для того, щоб опосередковано покарати командування за невдачі військ або зберегти кадри лояльних і поступливих офіцерів усередині відомства", - додають в ISW.

Як вказується в документі, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії вели наступальні дії в районі Терни - Невське Луганської області і нещодавно втратили частину території через контратаки ЗСУ в цьому районі.

Арешти та затримання військових у Росії

Близько тижня тому в Росії було заарештовано ще одного колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова. Проти нього відкрили справу через корупцію.

Раніше в ГУР розповідали, що розвідники допомогли затримати за підозру в корупції заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова.

Крім того, Кремль проводить зачистки в оборонній промисловості. З початку війни проти України посилюються репресії проти тих, хто "недостатньо політично захищений".

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