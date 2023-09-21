РФ все частіше вербує дітей для фейкових мінувань, викрито більше 2 тисяч випадків, - СБУ
Терористична Російська Федерація все частіше вербує неповнолітніх для "розсилання" повідомлень про фейкові мінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
З початку року в Україні було зафіксовано більше ніж 2 тисячі анонімних погроз щодо підриву державних установ, шкіл, лікарень й інших місць масового скупчення людей. Більшість "повідомлень" надходила з території Росії, а також від українських "абонентів". Для "Розсилання" спецслужби Росії все частіше залучають неповнолітніх дітей.
Для вербування дітей ворог використовує:
- "Вконтакте";
- підконтрольні Telegram-канали;
- ігрові інтернет-платформи.
На вищезгаданих ресурсах терористи "знайомляться" з дітьми та пропонують їм співпрацю. Для схилення неповнолітніх до злочину ворог застосовує шантаж, маніпуляції або ж просто пропонує "легкі" гроші.
"Перед відправленням повідомлень про фейкові мінування "анонімні терористи" отримують від своїх російських кураторів перелік "пріоритетних" об’єктів в Україні. Для анонімності "листів" їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення", - додає Служба безпеки України.
Випадок в Черкасах
В Черкасах викрито двох учнів старших класів, які в липні поточного року повідомили про "мінування" обласної військової адміністрації та торговельного центру.
Згідно з даними слідства, неповнолітні діяли за вказівкою представників ФСБ, які завербували школярів через Telegram-канали.
Відповідно до ст. 259 санкції передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Якщо зловмиснику не виповнилось 16 років - за злочин відповідатимуть його батьки, або ж особи, які їх заміняють.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області СБУ тим часом затримала сім'ю колаборантів, які допомагали окупантам організувати так званий "референдум".
Зокрема у Миколаївській області затримали чотирьох російських шпигунів. Двоє з них працювали на оборонному підприємстві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.