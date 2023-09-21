ua en ru
Чт, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ все частіше вербує дітей для фейкових мінувань, викрито більше 2 тисяч випадків, - СБУ

Четвер 21 вересня 2023 14:24
UA EN RU
РФ все частіше вербує дітей для фейкових мінувань, викрито більше 2 тисяч випадків, - СБУ Фото: РФ все частіше вербує дітей для фейкових мінувань, викрито більше 2 тисяч випадків (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Терористична Російська Федерація все частіше вербує неповнолітніх для "розсилання" повідомлень про фейкові мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

З початку року в Україні було зафіксовано більше ніж 2 тисячі анонімних погроз щодо підриву державних установ, шкіл, лікарень й інших місць масового скупчення людей. Більшість "повідомлень" надходила з території Росії, а також від українських "абонентів". Для "Розсилання" спецслужби Росії все частіше залучають неповнолітніх дітей.

Для вербування дітей ворог використовує:

  • "Вконтакте";
  • підконтрольні Telegram-канали;
  • ігрові інтернет-платформи.

На вищезгаданих ресурсах терористи "знайомляться" з дітьми та пропонують їм співпрацю. Для схилення неповнолітніх до злочину ворог застосовує шантаж, маніпуляції або ж просто пропонує "легкі" гроші.

"Перед відправленням повідомлень про фейкові мінування "анонімні терористи" отримують від своїх російських кураторів перелік "пріоритетних" об’єктів в Україні. Для анонімності "листів" їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення", - додає Служба безпеки України.

Випадок в Черкасах

В Черкасах викрито двох учнів старших класів, які в липні поточного року повідомили про "мінування" обласної військової адміністрації та торговельного центру.

Згідно з даними слідства, неповнолітні діяли за вказівкою представників ФСБ, які завербували школярів через Telegram-канали.

Відповідно до ст. 259 санкції передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Якщо зловмиснику не виповнилось 16 років - за злочин відповідатимуть його батьки, або ж особи, які їх заміняють.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області СБУ тим часом затримала сім'ю колаборантів, які допомагали окупантам організувати так званий "референдум".

Зокрема у Миколаївській області затримали чотирьох російських шпигунів. Двоє з них працювали на оборонному підприємстві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Служба безпеки України
NEWS
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни