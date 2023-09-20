Працювали на оборонному заводі. У Миколаївській області спіймали російських агентів

У Миколаївській області викрили агентурну мережу Росії. Зрадники збирали інформацію про ЗСУ та українську військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Керівником мережі виявився працівник місцевого оборонного підприємства у Миколаївській області. Російська розвідка завербувала його ще під час навчання у військовому інституті колишнього СРСР. Довгі роки шпигун перебував у "режимі очікування" і був розконсервований після початку повномасштабного вторгнення РФ.

До групи також входила дружина зрадника, яка теж працювала на оборонному заводі, та ще двоє його знайомих з Миколаєва та Очакова.

За вказівками Головного управління Генштабу РФ (більш відомо як ГРУ), подружжя агентів збирали інформацію про зразки і технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві. Зрадники використовували свій доступ до секретної документації.

Двоє інших шпигунів відстежували місця базування та маршрути переміщення ЗСУ.

Отриманні дані агентура передавала своєму керівнику, а той повинен був відзвітувати перед "куратором". Для комунікації використовували анонімні чати в одному з месенджерів. СБУ спрацювала на випередження та затримала всіх учасників мережі на спробі передачі розвідданих.

На підставі зібраних доказів СБУ оголосила трьом затриманим підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Ще один фігурант отримав підозру у несанкціонованому поширенні інформації про військових (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Наразі всі вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Фото: СБУ викрила у Миколаївській області російських шпигунів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала ворожого інформатора зі Слов'янська, який збирав для загарбників розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.

Також раніше правоохоронці викрили агента РФ, який збирав дані про ППО під Одесою. Також зрадник хотів "зламати" телефон військової задля розвідданих.

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